На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие помидоры

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2023. С 27 февраля по 6 марта в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие помидоры (на 10,64%, до 220,55 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.



За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на сухие молочные смеси для детского питания (на 3,9%, до 1 тыс. 101,99 руб. за кг), печенье (на 2,73%, до 257,56 руб. за кг), бананы (на 2,33%, до 123,32 руб. за кг), макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (на 2,07%, до 119,28 руб. за кг), а также на сахар (на 1,7%, до 60,88 руб. за кг).



Заметнее всего за неделю снизились цены на свежие огурцы (на 14,75%, до 198,75 руб. за кг), сосиски и сардельки (на 3,46%, до 522,19 руб. за кг), картофель (на 2,61%, до 32,2 руб. за кг), репчатый лук (на 2,35%, до 59,21 руб. за кг), гречневую крупу (на 2,23%, до 106,46 руб. за кг), а также на охлажденных и мороженых кур (на 2,05%, до 154,54 руб. за кг).