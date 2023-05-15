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15.05.2023

На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожал репчатый лук

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. Со 2 по 10 мая в Свердловской области значительнее всего выросли цены на репчатый лук (на 14,02%, до 72,23 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.

Отметим, что репчатый лук третью неделю подряд является лидером по росту цен в регионе. Так, с 24 апреля по 2 мая его цена увеличилась на 14,02%, до 72,23 руб. за кг.

За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на свежую капусту (на 4,44%, до 39,4 руб. за кг), сахар-песок (на 4,06%, до 64,49 руб. за кг), морковь (на 3,28%, до 44,29 руб. за кг), сосиски и сардельки (на 2,52%, до 517,89 руб. за кг), сухие молочные смеси для детского питания (на 2,42%, до 1 тыс. 120,86 руб. за кг), а также на пшеничную муку (на 2,3%, до 47,62 руб. за кг).

Заметнее всего за неделю снизились цены на свежие огурцы (на 15,04%, до 154,94 руб. за кг) и помидоры (на 5,02%, до 214,66 руб. за кг), овощные консервы для детского питания (на 3,21%, до 599,82 руб. за кг), куриные яйца (на 2,88%, до 78,55 руб. за кг), питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 2,29%, до 90,52 руб. за л), а также на фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 2,03%, до 512,05 руб. за кг).

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