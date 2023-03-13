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На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала капуста

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2023. С 10 по 17 апреля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежую капусту (на 5,28%, до 30,21 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.

За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на яблоки (на 2,13%, до 114,12 руб. за кг), сухие молочные смеси для детского питания (на 1,78%, до 1 тыс. 098,42 руб. за кг), сахар (на 1,64%, до 62,06 руб. за кг), картофель (на 1,52%, до 30,85 руб. за кг), а также на репчатый лук (на 1,5%, до 60,52 руб. за кг).

Заметнее всего за неделю снизились цены на свежие помидоры (на 5,45%, до 238,47 руб. за кг), сосиски и сардельки (на 4,45%, до 512,61 руб. за кг), пшеничную муку (на 1,73%, до 46,57 руб. за кг), а также на мороженую неразделанную рыбу (на 1,6%, до 225,49 руб. за кг).

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