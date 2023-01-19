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На Среднем Урале огурцы за неделю подорожали на 15%

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2023. С 30 января по 6 февраля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 15,23%, до 261,28 руб. за кг).

За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на репчатый лук (на 14,86%, до 51,72 руб. за кг), капусту (на 4,29%, до 27,61 руб. за кг), свежие помидоры (на 3,88%, до 178,66 руб. за кг), морковь (на 3,5%, до 39,79 руб. за кг), полукопченую и варено-копченую колбасу (на 2,36%, до 632,79 руб. за кг), свеклу (на 2,23%, до 33,16 руб. за кг), а также на пшено (на 2,14%, до 66,13 руб. за кг).

Заметнее всего за неделю снизились цены на сосиски и сардельки (на 2,71%, до 518,6 руб. за кг), фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 2,58%, до 492,79 руб. за кг), мороженую неразделанную рыбу (на 1,97%, до 218,43 руб. за кг), а также на макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (на 1,94%, до 115,73 руб. за кг).

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