На Среднем Урале картофель за неделю подорожал на 17%

С 30 января по 6 февраля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 15,23%, до 261,28 ...09.02.2023 На Среднем Урале огурцы за неделю подорожали на 15%
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2023. С 30 января по 6 февраля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...28.10.2021 На Среднем Урале огурцы за неделю подорожали почти на 20%
С 18 по 25 октября 2021 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 19,91%, до ...28.10.2021 На Среднем Урале огурцы за неделю подорожали почти на 20%
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2021. С 18 по 25 октября 2021 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...16.09.2021 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы
С 6 по 13 сентября 2021 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 7,82%, до ...