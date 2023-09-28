На Среднем Урале продолжают дорожать свежие помидоры

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2023. С 18 по 25 сентября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...06.07.2023 На Среднем Урале картофель за неделю подорожал на 17%
С 26 июня по 3 июля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель (на 17,42%, до 46,87 руб. за ...06.07.2023 На Среднем Урале картофель за неделю подорожал на 17%
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. С 26 июня по 3 июля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель ...28.10.2021 На Среднем Урале огурцы за неделю подорожали почти на 20%
С 18 по 25 октября 2021 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 19,91%, до ...16.09.2021 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы
С 6 по 13 сентября 2021 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 7,82%, до ...