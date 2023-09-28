На Среднем Урале продолжают дорожать свежие помидоры

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. С 25 сентября по 2 октября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие помидоры (на 10,09%, до 145,46 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.



За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на бананы (на 5,35%, до 146,33 руб. за кг), макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (на 3,27%, до 118,4 руб. за кг), мясные консервы для детского питания (на 1,98%, до 1 тыс. 043,89 руб. за кг), фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 1,95%, до 482,18 руб. за кг), а также на куриные яйца (на 1,46%, до 81,33 руб. за десяток).



Заметнее всего за неделю снизились цены на свежие огурцы (на 7,89%, до 102,36 руб. за кг), капусту (на 5,39%, до 29 руб. за кг), морковь (на 3,3%, до 40,61 руб. за кг), картофель (на 3,03%, до 27,12 руб. за кг), байховый черный чай (на 2,87%, до 1 тыс. 202,85 руб. за кг), а также на яблоки (на 2,57%, до 127,52 руб. за кг).