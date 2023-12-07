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На Среднем Урале продолжают дорожать куриные яйца

С 27 ноября по 4 декабря в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 9,04%, до 138,74 ...

На Среднем Урале продолжают дорожать куриные яйца

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2023. С 27 ноября по 4 декабря в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...

На Среднем Урале продолжают дорожать куриные яйца

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. С 20 по 27 ноября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...

На Среднем Урале картофель за неделю подорожал на 17%

С 26 июня по 3 июля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель (на 17,42%, до 46,87 руб. за ...

На Среднем Урале картофель за неделю подорожал на 17%

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. С 26 июня по 3 июля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель ...