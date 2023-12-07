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На Среднем Урале продолжают дорожать куриные яйца

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2023. С 4 по 11 декабря в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 13,02%, до 158,72 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.

За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на куриные яйца (на 4,47%, до 108,92 руб. за десяток), картофель (на 3,06%, до 20,92 руб. за кг), свеклу (на 2,66%, до 32,87 руб. за кг), а также на капусту (на 1,95%, до 27,69 руб. за кг).

На Среднем Урале продолжают дорожать куриные яйца

Отметим, что цены на куриные яйца растут в регионе несколько недель подряд. Ранее первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков заявил, что подорожание этого продукта в том числе объясняется проблемами с ветпрепаратами и увеличением транспортных расходов.

На Среднем Урале продолжают дорожать куриные яйца

Заметнее всего за неделю снизились цены на гречневую крупу (на 1,72%, до 101,27 руб. за кг), печенье (на 1,44%, до 251,6 руб. за кг) и макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (на 1,33%, до 123,88 руб. за кг).
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