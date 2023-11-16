На Среднем Урале продолжают дорожать свежие огурцы

С 13 по 20 ноября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 8,13%, до 123,64 руб. за ...16.11.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2023. С 7 по 13 ноября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...31.08.2023 На Среднем Урале вторую неделю подряд сильнее всего дорожают свежие огурцы
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2023. С 21 по 28 августа в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...03.08.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы
С 24 по 31 июля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 10,61%, до 89,86 руб. за ...03.08.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы
УрБК, Екатеринбург, 03.08.2023. С 24 по 31 июля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы ...