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На Среднем Урале продолжают дорожать свежие огурцы

С 13 по 20 ноября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 8,13%, до 123,64 руб. за ...

На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2023. С 7 по 13 ноября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...

На Среднем Урале вторую неделю подряд сильнее всего дорожают свежие огурцы

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2023. С 21 по 28 августа в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...

На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы

С 24 по 31 июля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 10,61%, до 89,86 руб. за ...

На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2023. С 24 по 31 июля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы ...