На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2023. С 7 по 13 ноября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 10,73%, до 114,4 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.



За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на свежие помидоры (на 4,28%, до 206,91 руб. за кг), куриные яйца (на 3,24%, до 92,67 руб. за десяток), пшено (на 2,18%, до 67,96 руб. за кг), а также на сливочное масло (на 1,37%, до 812,87 руб. за кг).



Заметнее всего за неделю снизились цены на репчатый лук (на 4,06%, до 28,01 руб. за кг), байховый черный чай (на 2,09%, до 1 тыс. 234,43 руб. за кг), свеклу (на 1,77%, до 32,45 руб. за кг), а также на сметану (на 1,56%, до 270,98 руб. за кг).