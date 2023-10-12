На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие помидоры

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. С 9 по 16 октября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие помидоры (на 7,07%, до 164,06 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.



За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на байховый черный чай (на 4,66%, до 1 тыс. 250,87 руб. за кг), бананы (на 2,95%, до 152,68 руб. за кг), куриные яйца (на 2,45%, до 85,07 руб. за десяток), а также на вареную колбасу (на 1,92%, до 522,05 руб. за кг).



Заметнее всего за неделю снизились цены на картофель (на 4,87%, до 24,64 руб. за кг), морковь (на 3,31%, до 36,63 руб. за кг), свеклу (на 3,2%, до 31,47 руб. за кг), а также на свежие огурцы (на 2,14%, до 93,14 руб. за кг).