УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. Со 2 по 9 октября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...28.09.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие помидоры
УрБК, Екатеринбург, 28.09.2023. С 18 по 25 сентября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...21.09.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие помидоры
С 11 по 18 сентября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие помидоры (на 11,3%, до 116,52 руб. ...21.09.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие помидоры
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2023. С 11 по 18 сентября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...16.02.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожал картофель
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. С 6 по 13 февраля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель ...