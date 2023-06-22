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Вчера, 12:01

На Среднем Урале вторую неделю подряд сильнее всего дорожает картофель

С 3 по 10 июля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель (на 10,15%, до 50,39 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.

Отметим, что картофель в регионе заметно дорожает вторую неделю подряд. Так, с 26 июня по 3 июля его стоимость выросла на 17,42%, до 46,87 руб. за кг.

За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на капусту (на 8,15%, до 61,97 руб. за кг), морковь (на 5,28%, до 69,95 руб. за кг), свежие помидоры (на 3,92%, до 123,41 руб. за кг), гречневую крупу (на 2,33%, до 101,25 руб. за кг), свеклу (на 2,28%, до 51,9 руб. за кг), а также на яблоки (на 1,44%, до 130,87 руб. за кг).

Заметнее всего за неделю снизились цены на свежие огурцы (на 6,38%, до 97,89 руб. за кг), бананы (на 3,3%, до 102,97 руб. за кг), байховый черный чай (на 3,59%, до 1 тыс. 177,58 руб. за кг), твердые, полутвердые и мягкие сыры (на 2,59%, до 761,88 руб. за кг), вареную колбасу (на 2,54%, до 479,29 руб. за кг), а также на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 2,52%, до 62,66 руб. за л).
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