УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. С 3 по 10 июля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель (на ...22.06.2023 На Среднем Урале вторую неделю подряд сильнее всего дорожает картофель
С 13 по 19 июня в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель (на 9,15%, до 36,58 руб. за кг), ...22.06.2023 На Среднем Урале вторую неделю подряд сильнее всего дорожает картофель
УрБК, Екатеринбург, 22.06.2023. С 13 по 19 июня в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель (на ...22.09.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали огурцы и помидоры
С 12 по 19 сентября 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 13,68%, до ...22.09.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали огурцы и помидоры
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2022. С 12 по 19 сентября 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...