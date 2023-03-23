На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2023. С 24 по 31 июля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы ...23.03.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие помидоры
С 13 по 20 марта в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие помидоры (на 6,06%, до 240,52 руб. за ...23.03.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие помидоры
УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. С 13 по 20 марта в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...09.02.2023 На Среднем Урале огурцы за неделю подорожали на 15%
С 30 января по 6 февраля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 15,23%, до 261,28 ...28.10.2021 На Среднем Урале огурцы за неделю подорожали почти на 20%
С 18 по 25 октября 2021 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 19,91%, до ...