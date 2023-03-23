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Вчера, 15:01

На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы

С 24 по 31 июля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 10,61%, до 89,86 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.

Отметим, что до этого свежие огурцы дешевели несколько недель подряд. Так, за неделю с 17 по 24 июля их цена снизилась на 4,66%, с 10 по 17 июля — на 10,47%.

За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на морковь (на 2,57%, до 76,07 руб. за кг), свежие помидоры (на 2,21%, до 132,31 руб. за кг), байховый черный чай (на 1,99%, до 1 тыс. 229,85 руб. за кг), макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (на 1,9%, до 116,11 руб. за кг), свеклу (на 1,74%, до 51,42 руб. за кг), а также на вермишель (на 1,61%, до 119,61 руб. за кг).

Заметнее всего за неделю снизились цены на репчатый лук (на 1,86%, до 56,92 руб. за кг), твердые, полутвердые и мягкие сыры (на 1,73%, до 745,92 руб. за кг), овощные консервы для детского питания (на 1,34%, до 614,88 руб. за кг), а также на пшеничную муку (на 1,03%, до 46,78 руб. за кг).
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