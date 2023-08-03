На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала морковь

С 24 по 31 июля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 10,61%, до 89,86 руб. за ...03.08.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы
УрБК, Екатеринбург, 03.08.2023. С 24 по 31 июля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы ...09.02.2023 На Среднем Урале огурцы за неделю подорожали на 15%
С 30 января по 6 февраля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 15,23%, до 261,28 ...11.11.2021 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали фруктово-ягодные консервы для детского питания
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2021. С 1 по 8 ноября 2021 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены ...26.08.2021 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали макароны
УрБК, Екатеринбург, 26.08.2021. С 16 по 23 августа 2021 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...