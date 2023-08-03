На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала морковь

С 18 по 25 марта 2024 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на морковь (на 3,35%, до 52,18 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.



За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на твердые, полутвердые и мягкие сыры (на 2,72%, до 814,54 руб. за кг), питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 2,28%, до 96,99 руб. за л), говядина (кроме бескостного мяса) (на 1,55%, до 569,17 руб. за кг), фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 1,52%, до 509,99 руб. за кг), а также на свеклу (на 1,49%, до 47,03 руб. за кг).



Заметнее всего за неделю снизились цены на свежие огурцы (на 3,45%, до 212,82 руб. за кг) и макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (на 2,51%, до 124,34 руб. за кг).