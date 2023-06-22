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На Среднем Урале вторую неделю подряд сильнее всего дорожает картофель

С 13 по 19 июня в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель (на 9,15%, до 36,58 руб. за кг), ...

На Среднем Урале вторую неделю подряд сильнее всего дорожает картофель

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2023. С 13 по 19 июня в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель (на ...

На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали огурцы и помидоры

С 12 по 19 сентября 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 13,68%, до ...

На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали огурцы и помидоры

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2022. С 12 по 19 сентября 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...

На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы

С 5 по 12 сентября 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 13,97%, до ...