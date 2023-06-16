На Среднем Урале вторую неделю подряд сильнее всего дорожает картофель

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2023. С 13 по 19 июня в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель (на 9,15%, до 36,58 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.



Отметим, что картофель в регионе заметно дорожает вторую неделю подряд. Так, с 5 по 13 июня цены на него выросли на 8,67%, до 32,62 руб. за кг.



За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на охлажденных и мороженых кур (на 2,29%, до 177,98 руб. за кг), морковь (на 1,92%, до 59,07 руб. за кг), сахар (на 1,58%, до 69,53 руб. за кг), а также на байховый черный чай (на 1,12%, до 1 тыс. 220,2 руб. за кг).



Заметнее всего за неделю снизились цены на свежие помидоры (на 10,84%, до 123,25 руб. за кг), капусту (на 8,99%, до 51,49 руб. за кг), бананы (на 3,3%, до 107,67 руб. за кг), свеклу (на 3,52%, до 50,58 руб. за кг), репчатый лук (на 2,05%, до 63,04 руб. за кг), а также на творог (на 2,02%, до 398,98 руб. за кг).