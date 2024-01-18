На Среднем Урале продолжают дорожать свежие помидоры и огурцы

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2024. С 9 по 15 января 2024 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие помидоры (на 4,07%, до 255,91 руб. за кг) и огурцы (на 3,95%, до 216,04 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.



Отметим, что с конца декабря по 9 января стоимость свежих помидоров и огурцов в регионе увеличилась на 11,92% и 10,63% соответственно.



За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на свежую капусту (на 2,88%, до 31,13 руб. за кг), морковь (на 2,84%, до 40,34 руб. за кг), картофель (на 2,15%, до 26,53 руб. за кг), бананы (на 1,95%, до 155,13 руб. за кг), а также на репчатый лук (на 1,9%, до 31,73 руб. за кг).



Заметнее всего за неделю снизились цены на сосиски и сардельки (на 2,09%, до 511,58 руб. за кг), охлажденных и мороженых кур (на 1,89%, до 214,16 руб. за кг), а также на байховый черный чай (на 1,56%, до 1 тыс. 275,4 руб. за кг).