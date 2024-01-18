На Среднем Урале продолжают дорожать свежие помидоры и огурцы

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. С конца декабря 2023 по 9 января 2024 года в Свердловской области значительнее всего ...28.09.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие помидоры
УрБК, Екатеринбург, 28.09.2023. С 18 по 25 сентября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...21.09.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие помидоры
С 11 по 18 сентября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие помидоры (на 11,3%, до 116,52 руб. ...07.09.2023 На Среднем Урале свежие огурцы за неделю подорожали на 10%
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2023. С 28 августа по 4 сентября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...02.02.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали огурцы и репчатый лук
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. С 23 по 30 января в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...