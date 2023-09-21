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На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие помидоры

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2023. С 18 по 25 сентября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие помидоры (на 13,99%, до 132,4 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.

За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на бананы (на 5,18%, до 138,94 руб. за кг), байховый черный чай (на 2,71%, до 1 тыс. 241,75 руб. за кг), свежие огурцы (на 2,45%, до 111,08 руб. за кг), охлажденных и мороженых кур (на 2,35%, до 213,18 руб. за кг), куриные яйца (на 2,26%, до 80,17 руб. за десяток), а также на овощные консервы для детского питания (на 1,96%, до 623,14 руб. за кг).

Заметнее всего за неделю снизились цены на капусту (на 7,31%, до 30,64 руб. за кг), картофель (на 6,62%, до 27,95 руб. за кг), репчатый лук (на 5,19%, до 31,71 руб. за кг), свеклу (на 5,13%, до 35,1 руб. за кг), а также на морковь (на 4,68%, до 42,04 руб. за кг).
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