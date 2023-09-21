С 11 по 18 сентября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие помидоры (на 11,3%, до 116,52 руб. ...21.09.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие помидоры
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2023. С 11 по 18 сентября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...14.09.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы и помидоры
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2023. С 4 по 11 сентября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...08.06.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала свекла
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. С 29 мая по 5 июня в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свеклу (на ...15.09.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы
С 5 по 12 сентября 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 13,97%, до ...