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На Среднем Урале свежие огурцы за неделю подорожали на 10%

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2023. С 28 августа по 4 сентября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 10,15%, до 98,22 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.

Отметим, что свежие огурцы дорожают в регионе не первую неделю. Так, с 15 по 21 августа их стоимость выросла на 3,74%, а с 21 по 28 августа — на 2,76%.

За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на маргарин (на 2,45%, до 256,6 руб. за кг), подсолнечное масло (на 1,54%, до 122,71 руб. за л), бананы (на 1,42%, до 115,83 руб. за кг), охлажденных и мороженых кур (на 1,22%, до 203,21 руб. за кг), вареную колбасу (на 1,21%, до 504,11 руб. за кг), а также на водку (на 1,18%, до 673,7 руб. за л).

Заметнее всего за неделю снизились цены на картофель (на 11,05%, до 32,97 руб. за кг), капусту (на 9,49%, до 38,31 руб. за кг), морковь (на 9,43%, до 54,26 руб. за кг), репчатый лук (на 9,01%, до 35,88 руб. за кг), яблоки (на 3,14%, до 138,38 руб. за кг), а также на свежие помидоры (на 2,77%, до 98,52 руб. за кг).
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