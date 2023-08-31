На Среднем Урале свежие огурцы за неделю подорожали на 10%

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2023. С 21 по 28 августа в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...24.08.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали огурцы
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2023. С 15 по 21 августа на Среднем Урале значительнее всего выросли цены на свежие огурцы ...22.09.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали огурцы и помидоры
С 12 по 19 сентября 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 13,68%, до ...22.09.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали огурцы и помидоры
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2022. С 12 по 19 сентября 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...23.06.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали огурцы
С 10 по 17 июня 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 7,43%, до 84,56 ...