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Вчера, 17:00

На Среднем Урале репчатый лук за неделю подорожал на 14%

С 24 апреля по 2 мая в Свердловской области значительнее всего выросли цены на репчатый лук (на 14,02%, до 72,23 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.

Отметим, что репчатый лук вторую неделю подряд является лидером по росту цен в регионе. Так, с 17 по 24 апреля его цена увеличилась на 4,82%, до 63,41 руб. за кг.

За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на свежую капусту (на 7,31%, до 33,72 руб. за кг), свеклу (на 3,09%, до 43,98 руб. за кг), шлифованный рис (на 2,8%, до 122,22 руб. за кг), полукопченую и варено-копченую колбасу (на 2,04%, до 622,12 руб. за кг), вареную колбасу (на 1,74%, до 494,66 руб. за кг), а также на яблоки (на 1,56%, до 114,02 руб. за кг).

Заметнее всего за неделю снизились цены на свежие помидоры (на 5%, до 226,1 руб. за кг) и огурцы (на 4,9%, до 182,24 руб. за кг), картофель (на 4,44%, до 29,31 руб. за кг), подсолнечное масло (на 3,1%, до 123,1 руб. за л), а также на морковь (на 1,69%, до 42,91 руб. за кг).

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