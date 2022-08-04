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Вчера, 10:05

На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожал репчатый лук

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. С 9 по 16 января 2023 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на репчатый лук (на 10,24%, до 38,68 руб. за кг).

За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на морковь (на 8,15%, до 35,13 руб. за кг), свежие огурцы (на 4,68%, до 189,61 руб. за кг), капусту (на 4,14%, до 24,4 руб. за кг), свеклу (на 3,13%, до 29,29 руб. за кг), а также на овощные консервы для детского питания (на 1,71%, до 591,49 руб. за кг).

Заметнее всего за неделю снизились цены на вареную колбасу (на 3,66%, до 476,68 руб. за кг), полукопченую и варено-копченую колбасу (на 2,86%, до 607,59 руб. за кг), пшеничную муку (на 2,3%, до 48,79 руб. за кг), сосиски и сардельки (на 2,2%, до 513,97 руб. за кг), а также на макаронные изделия из муки высшего сорта (на 2,17%, до 118,12 руб. за кг).

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