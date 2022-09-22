На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие помидоры и рис

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. Со 2 по 9 октября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие помидоры (на 5,64%, до 153,4 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.



За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на шлифованный рис (на 4,38%, до 138,44 руб. за кг), полукопченую и варено-копченую колбасу (на 2,61%, до 601,69 руб. за кг), куриные яйца (на 2,15%, до 83,05 руб. за десяток), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,78%, до 64,09 руб. за л), а также на сметану (на 1,72%, до 272,18 руб. за кг).



Заметнее всего за неделю снизились цены на свежие огурцы (на 6,57%, до 95,37 руб. за кг), морковь (на 6,57%, до 37,84 руб. за кг), свеклу (на 5,51%, до 32,55 руб. за кг), картофель (на 4,99%, до 25,8 руб. за кг), яблоки (на 3,61%, до 122,89 руб. за кг), капусту (на 3,54%, до 27,93 руб. за кг), а также на репчатый лук (на 3,44%, до 30,14 руб. за кг).