На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие помидоры и рис

С 12 по 19 сентября 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 13,68%, до ...22.09.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали огурцы и помидоры
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2022. С 12 по 19 сентября 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...15.09.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы
С 5 по 12 сентября 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 13,97%, до ...28.04.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы
С 15 по 22 апреля 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 6,67%, до ...28.04.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2022. С 15 по 22 апреля 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...