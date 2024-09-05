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05.09.2024

На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2024. С 26 августа по 2 сентября в Свердловской области значительнее всего подорожали свежие огурцы (на 2,76%, до 116,61 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.

За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 1,39%, до 75,9 руб. за л), сметану (на 1,2%, до 296,26 руб. за кг) и шлифованный рис (на 1,03%, до 155,14 руб. за кг).

Заметнее всего за неделю снизились цены на картофель (на 9,81%, до 47,53 руб. за кг), свеклу (на 9,03%, до 48,22 руб. за кг), помидоры (на 6,79%, до 165,58 руб. за кг), морковь (на 5,08%, до 58,25 руб. за кг), капусту (на 3,21%, до 43,57 руб. за кг), а также на овощные консервы для детского питания (на 3,02%, до 647,42 руб. за кг).
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