УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:37

На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожал картофель

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2023. С 5 по 13 июня в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель (на 8,67%, до 32,62 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.

За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на сосиски и сардельки (на 4,38%, до 518,13 руб. за кг), яблоки (на 3,8%, до 123,43 руб. за кг), морковь (на 2,48%, до 56,84 руб. за кг), а также на сахар (на 1,81%, до 68,44 руб. за кг).

Заметнее всего за неделю снизились цены на бананы (на 8,49%, до 111,47 руб. за кг), капусту (на 7,17%, до 56,56 руб. за кг), свежие помидоры (на 4,46%, до 138,19 руб. за кг), репчатый лук (на 3,07%, до 64,4 руб. за кг), а также на гречневую крупу (на 2,02%, до 99,44 руб. за кг).

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
27.04.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожал репчатый лук

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. С 17 по 24 апреля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на репчатый ...

13.03.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие помидоры

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2023. С 27 февраля по 6 марта в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...

02.03.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали репчатый лук и картофель

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2023. С 20 по 27 февраля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на репчатый ...

02.02.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали огурцы и репчатый лук

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. С 23 по 30 января в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...

26.01.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали огурцы

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. С 16 по 23 января в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...

Популярные новости
09.06.2023На Среднем Урале в выходные ожидаются ночные заморозки22.05.2023В Свердловской области температура воздуха может повыситься до +30 градусов19.05.2023В Свердловской области составлено более 1,8 тыс. протоколов о нарушении особого противопожарного режима19.05.2023Модный дом «Соло Дизайн» представил лимитированную коллекцию шелковых платков в честь 300-летия Екатеринбурга19.05.2023Свердловское УФАС оштрафовало банк «Открытие» на 350 тыс. рублей за нарушение рекламного законодательства
Архив новостей
Июнь 2023 (369)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18