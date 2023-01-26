На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали огурцы и репчатый лук

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. С 23 по 30 января в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 5,41%, до 226,81 руб. за кг) и репчатый лук (на 5,27%, до 45,11 руб. за кг).



За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на морковь (на 4,96%, до 38,8 руб. за кг), свежие помидоры (на 4,85%, до 172,64 руб. за кг), свеклу (на 3,64%, до 32,41 руб. за кг), бананы (на 3,03%, до 112,16 руб. за кг), а также на яблоки (на 2,3%, до 103,8 руб. за кг).



Заметнее всего за неделю снизились цены на гречневую крупу (на 3,6%, до 106,71 руб. за кг), байховый черный чай (на 3,14%, до 1 тыс. 162,51 руб. за кг), сосиски и сардельки (на 2,06%, до 532,13 руб. за кг), а также на печенье (на 1,96%, до 252,04 руб. за кг).