На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожал картофель

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. С 17 по 24 июля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель (на 4,64%, до 54,97 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.



За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на бананы (на 4,54%, до 108,6 руб. за кг), морковь (на 3,89%, до 74,19 руб. за кг), свежие помидоры (на 3,77%, до 129,88 руб. за кг), байховый черный чай (на 3,28%, до 1 тыс. 205,06 руб. за кг), вареную колбасу (на 2,86%, до 504,28 руб. за кг), а также на яблоки (на 1,95%, до 137,08 руб. за кг).



Заметнее всего за неделю снизились цены на свежие огурцы (на 4,66%, до 81,23 руб. за кг), репчатый лук (на 2,47%, до 58,05 руб. за кг), сосиски и сардельки (на 1,87%, до 507,3 руб. за кг), а также на фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 1,49%, до 489,92 руб. за кг).