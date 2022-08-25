С 15 по 22 августа 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на фруктово-ягодные консервы для ...16.02.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожал картофель
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. С 6 по 13 февраля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель ...25.08.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали фруктово-ягодные консервы для детского питания
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2022. С 15 по 22 августа 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...06.07.2023 На Среднем Урале картофель за неделю подорожал на 17%
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. С 26 июня по 3 июля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель ...06.07.2023 На Среднем Урале картофель за неделю подорожал на 17%
С 26 июня по 3 июля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель (на 17,42%, до 46,87 руб. за ...