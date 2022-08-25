УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:42

На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожал картофель

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. С 17 по 24 июля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель (на 4,64%, до 54,97 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.

За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на бананы (на 4,54%, до 108,6 руб. за кг), морковь (на 3,89%, до 74,19 руб. за кг), свежие помидоры (на 3,77%, до 129,88 руб. за кг), байховый черный чай (на 3,28%, до 1 тыс. 205,06 руб. за кг), вареную колбасу (на 2,86%, до 504,28 руб. за кг), а также на яблоки (на 1,95%, до 137,08 руб. за кг).

Заметнее всего за неделю снизились цены на свежие огурцы (на 4,66%, до 81,23 руб. за кг), репчатый лук (на 2,47%, до 58,05 руб. за кг), сосиски и сардельки (на 1,87%, до 507,3 руб. за кг), а также на фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 1,49%, до 489,92 руб. за кг).
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
25.08.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали фруктово-ягодные консервы для детского питания

С 15 по 22 августа 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на фруктово-ягодные консервы для ...

16.02.2023 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожал картофель

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. С 6 по 13 февраля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель ...

25.08.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали фруктово-ягодные консервы для детского питания

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2022. С 15 по 22 августа 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...

06.07.2023 На Среднем Урале картофель за неделю подорожал на 17%

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. С 26 июня по 3 июля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель ...

06.07.2023 На Среднем Урале картофель за неделю подорожал на 17%

С 26 июня по 3 июля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель (на 17,42%, до 46,87 руб. за ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев30.06.2023«Атомстройкомплекс» завершает строительство бетонной чаши бассейна для спортивного центра на юго-западе Екатеринбурга30.06.2023Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и генконсул Казахстана Жарас Мамутбеков обсудили направления сотрудничества региона и республики13.07.2023На Среднем Урале 14 июля ожидаются сильные дожди30.06.2023В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности во время полетов на аэродроме «Логиново»
Архив новостей
Июль 2023 (614)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18