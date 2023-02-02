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На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали репчатый лук и картофель

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2023. С 20 по 27 февраля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на репчатый лук (на 3,79%, до 60,68 руб. за кг) и картофель (на 3,54%, до 33,13 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.

За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на свежие помидоры (на 2,95%, до 199,39 руб. за кг), свеклу (на 2,21%, до 37,58 руб. за кг), бананы (на 1,92%, до 120,53 руб. за кг), яблоки (на 1,91%, до 112,63 руб. за кг), а также сосиски и сардельки (на 1,44%, до 541,29 руб. за кг).

Заметнее всего за неделю снизились цены на свежие огурцы (на 10,9%, до 232,85 руб. за кг), водку (на 1,8%, до 659,53 руб. за кг), а также на печенье (на 1,32%, до 250,97 руб. за кг).

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