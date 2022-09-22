На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали яблоки

С 12 по 19 сентября 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 13,68%, до ...04.08.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали мясные консервы для детского питания
С 22 июля по 1 августа 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на мясные консервы для детского ...23.06.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали огурцы
С 10 по 17 июня 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 7,43%, до 84,56 ...23.06.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали огурцы
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2022. С 10 по 17 июня 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...02.06.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожал картофель
С 20 по 27 мая 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель (на 8,77%, до 66,25 руб. ...