На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали яблоки

С 31 июля по 7 августа в Свердловской области значительнее всего выросли цены на яблоки (на 4,8%, до 143,75 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.



За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на вареную колбасу (на 3,02%, до 513,97 руб. за кг), сухие молочные смеси для детского питания (на 2,13%, до 1 тыс. 123,37 руб. за кг), бананы (на 1,81%, до 112,18 руб. за кг), куриные яйца (на 1,51%, до 75,37 руб. за десяток), соль (на 1,19%, до 15,29 руб. за кг), пшено (на 1,19%, до 63,44 руб. за кг), а также на печенье (на 1,16%, до 242,36 руб. за кг).



Заметнее всего за неделю снизились цены на капусту (на 10,72%, до 58,68 руб. за кг), репчатый лук (на 5,78%, до 53,61 руб. за кг), морковь (на 5,63%, до 71,78 руб. за кг), картофель (на 5,11%, до 51,43 руб. за кг), свеклу (на 3,77%, до 49,34 руб. за кг), свежие помидоры (на 3,09%, до 127,97 руб. за кг) и огурцы (на 2,84%, до 87,54 руб. за кг).