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На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы и помидоры

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2023. С 4 по 11 сентября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 6,94%, до 104,82 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.

За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на свежие помидоры (на 6,57%, до 104,64 руб. за кг), бананы (на 4,48%, до 120,9 руб. за кг), мороженую неразделанную рыбу (на 2,67%, до 242,4 руб. за кг), пшено (на 1,65%, до 64,93 руб. за кг), подсолнечное масло (на 1,32%, до 124,3 руб. за л), овощные консервы для детского питания (на 1,26%, до 626,09 руб. за кг), а также на печенье (на 1,18%, до 240,9 руб. за кг).

Заметнее всего за неделю снизились цены на морковь (на 9,77%, до 48,92 руб. за кг), капусту (на 6,94%, до 35,66 руб. за кг), свеклу (на 6,36%, до 40,02 руб. за кг), репчатый лук (на 3,71%, до 34,55 руб. за кг), водку (на 1,21%, до 665,76 руб. за л), а также на картофель (на 1,12%, до 32,6 руб. за кг).
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