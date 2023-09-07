На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы и помидоры

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2023. С 28 августа по 4 сентября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...09.02.2023 На Среднем Урале огурцы за неделю подорожали на 15%
С 30 января по 6 февраля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 15,23%, до 261,28 ...09.02.2023 На Среднем Урале огурцы за неделю подорожали на 15%
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2023. С 30 января по 6 февраля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...22.09.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали огурцы и помидоры
С 12 по 19 сентября 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 13,68%, до ...22.09.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали огурцы и помидоры
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2022. С 12 по 19 сентября 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...