На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожал картофель

С 5 по 13 июня в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель (на 8,67%, до 32,62 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.
За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на сосиски и сардельки (на 4,38%, до 518,13 руб. за кг), яблоки (на 3,8%, до 123,43 руб. за кг), морковь (на 2,48%, до 56,84 руб. за кг), а также на сахар (на 1,81%, до 68,44 руб. за кг).
Заметнее всего за неделю снизились цены на бананы (на 8,49%, до 111,47 руб. за кг), капусту (на 7,17%, до 56,56 руб. за кг), свежие помидоры (на 4,46%, до 138,19 руб. за кг), репчатый лук (на 3,07%, до 64,4 руб. за кг), а также на гречневую крупу (на 2,02%, до 99,44 руб. за кг).
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