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Сегодня, 12:01

На Среднем Урале продолжают дорожать свежие огурцы

С 13 по 20 ноября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 8,13%, до 123,64 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.

Отметим, что свежие огурцы заметно дорожают в регионе вторую неделю подряд. Так, с 7 по 13 ноября цена на них выросла на 10,73%.

За указанный период, согласно статистике, также увеличились цены на куриные яйца (на 5,81%, до 98,06 руб. за десяток), яблоки (на 3,76%, до 125,45 руб. за кг), макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (на 3,26%, до 123,93 руб. за кг), а также на репчатый лук (на 2,09%, до 28,57 руб. за кг).

Заметнее всего за неделю снизились цены на пшеничную муку (на 1,44%) и свеклу (на 1,36%).
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