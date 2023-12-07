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Первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков объяснил рост цен на куриные яйца в регионе

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2023. Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков в своем Telegram-канале назвал причины, по которым могли вырасти цены на куриные яйца. Также он похвалил свердловских производителей и ритейлеров, которые сумели удержать цены на уровне 79,99-99,99 руб.

«Дорожает все. На стоимость яиц повлияло много причин: есть проблема с вет.препаратами, дорожают комбикорма, увеличились транспортные расходы, предприятия повышают зарплаты работникам. В декабре, перед Новым годом, у нас всегда повышенный спрос на яйцо», — написал А. Шмыков, отметив, что в январе цены на куриные яйца могут вернуться к комфортным значениям.

Ранее УрБК писал, что, по данным Свердловскстата, в ноябре этот товар подорожал в регионе по сравнению с октябрем на 14,87%. А с 27 ноября по 4 декабря цена на куриные яйца выросла на 2,93%.
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