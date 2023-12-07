Первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков объяснил рост цен на куриные яйца в регионе

Материалы по теме

На Среднем Урале продолжают дорожать куриные яйца

С 27 ноября по 4 декабря в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 9,04%, до 138,74 ...

На Среднем Урале продолжают дорожать куриные яйца

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2023. С 27 ноября по 4 декабря в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...

Свердловские власти договорились с ритейлерами о введении минимальных наценок на куриные яйца

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. Правительство Свердловской области достигло договоренности с ритейл-сетями о введении ...

На Среднем Урале продолжают дорожать куриные яйца

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. С 20 по 27 ноября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...

ФАС проверит в регионах ценообразование на куриные яйца

УрБК, Москва, 14.11.2023. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит ценообразование на куриные яйца в ...