В Свердловской области куриные яйца за месяц подорожали почти на 15%

В Свердловской области в октябре 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем сильнее всего подорожали куриные яйца (на ...14.11.2023 На Среднем Урале куриные яйца за месяц подорожали на 9%
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2023. В Свердловской области в октябре 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем сильнее ...14.08.2023 На Среднем Урале картофель за месяц подорожал на 32%
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2023. Потребительские цены на товары и услуги в Свердловской области в июле выросли на 0,49% ...16.05.2023 На Среднем Урале капуста за месяц подорожала на 11%
Потребительские цены на товары и услуги в Свердловской области в апреле выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим ...16.05.2023 На Среднем Урале капуста за месяц подорожала на 11%
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. Потребительские цены на товары и услуги в Свердловской области в апреле выросли на 0,5% ...