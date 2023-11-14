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В Свердловской области куриные яйца за месяц подорожали почти на 15%

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2023. В Свердловской области в ноябре 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем сильнее всего подорожали куриные яйца (на 14,87%). Об этом сообщает Свердловскстат.

Среди отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости за месяц также заметно подорожали яблоки (на 3,55%), пшено (на 3,14%), свежая капуста (на 3,03%), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 3,01%), пшеничная мука (на 2,98%), мороженая неразделанная рыба (на 2,87%), а также сливочное масло (на 2,84%).

В свою очередь, заметно подешевели за указанный период картофель (на 7,62%), сахар (на 3,89%), байховый черный чай (на 2,43%), а также репчатый лук (на 2,24%).
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