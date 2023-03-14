На Среднем Урале капуста за месяц подорожала на 11%

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. Потребительские цены на товары и услуги в Свердловской области в апреле выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает Свердловскстат.
Среди отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости сильнее всего за месяц подорожали капуста (на 11,37%), репчатый лук (на 7,94%), сахар-песок (на 2,03%), мороженая неразделанная рыба (на 1,51%).
В свою очередь, заметно подешевели за указанный период морковь (на 6,84%), картофель (на 6,55%), вермишель (на 4,94%), пшеничная мука (на 4,29%), питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 3,14%), соль (на 2,91%), а также байховый черный чай (на 2,85%).
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. Потребительские цены на товары и услуги в Свердловской области в феврале выросли на ...18.01.2023 На Среднем Урале репчатый лук за месяц подорожал на 21%
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2023. Потребительские цены на товары и услуги в Свердловской области в декабре 2022 года ...12.12.2022 На Среднем Урале картофель за месяц подорожал на 8,6%
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. Потребительские цены на товары и услуги в Свердловской области в ноябре 2022 года ...11.11.2022 В Свердловской области за месяц сильнее всего подорожала капуста
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2022. В Свердловской области средние потребительские цены на свежую капусту в октябре 2022 ...12.09.2022 На Среднем Урале картофель за месяц подешевел на 33%
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2022. В Свердловской области средние потребительские цены на шлифованный рис в августе 2022 ...