На Среднем Урале капуста за месяц подорожала на 11%

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. Потребительские цены на товары и услуги в Свердловской области в апреле выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает Свердловскстат.



Среди отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости сильнее всего за месяц подорожали капуста (на 11,37%), репчатый лук (на 7,94%), сахар-песок (на 2,03%), мороженая неразделанная рыба (на 1,51%).



В свою очередь, заметно подешевели за указанный период морковь (на 6,84%), картофель (на 6,55%), вермишель (на 4,94%), пшеничная мука (на 4,29%), питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 3,14%), соль (на 2,91%), а также байховый черный чай (на 2,85%).