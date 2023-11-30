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На Среднем Урале продолжают дорожать куриные яйца

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2023. С 27 ноября по 4 декабря в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 9,04%, до 138,74 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.

За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на куриные яйца (на 2,93%, до 104,26 руб. за десяток), сметану (на 2,14%, до 277,21 руб. за кг), полукопченую и варено-копченую колбасу (на 2,11%, до 661,26 руб. за кг), а также на морковь (на 1,9%, до 35,99 руб. за кг).

Заметнее всего за неделю снизились цены на маргарин (на 2,51%, до 250,88 руб. за кг) и сахар (на 2,03%, до 69,58 руб. за кг).

Отметим, что цены на куриные яйца растут в регионе несколько недель подряд. Ранее глава Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о договоренности с ритейлерами о минимальной наценке на этот продукт.
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