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На Среднем Урале продолжают дорожать куриные яйца

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2023. С 11 по 18 декабря в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 13,57%, до 182,03 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.

За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на куриные яйца (на 4,6%, до 113,86 руб. за десяток), свеклу (на 3,29%, до 33,98 руб. за кг), маргарин (на 3,27%, до 257,44 руб. за кг), морковь (на 1,94%, до 36,33 руб. за кг), а также на фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 1,89%, до 486,67 руб. за кг).

Отметим, что куриные яйца в регионе дорожают несколько недель подряд. Так, на 13 ноября их средняя стоимость составляла 92,67 руб.

Заметнее всего за неделю снизились цены на полукопченую и варено-копченую колбасу (на 2,02%, до 652,83 руб. за кг), подсолнечное масло (на 1,1%, до 126,86 руб. за л) и творог (на 1,04%, до 409,66 руб. за кг).
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