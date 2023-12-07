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На Среднем Урале продолжают дорожать куриные яйца

С 27 ноября по 4 декабря в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 9,04%, до 138,74 ...

На Среднем Урале продолжают дорожать куриные яйца

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2023. С 27 ноября по 4 декабря в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...

На Среднем Урале продолжают дорожать куриные яйца

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. С 20 по 27 ноября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...

На Среднем Урале продолжает дорожать капуста

С 14 по 21 января 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежую белокочанную капусту (на ...

На Среднем Урале продолжает дорожать капуста

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2022. С 14 по 21 января 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...