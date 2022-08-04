На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала свекла

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2024. С 12 по 19 февраля 2024 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...04.08.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали мясные консервы для детского питания
С 22 июля по 1 августа 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на мясные консервы для детского ...04.08.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали мясные консервы для детского питания
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2022. С 22 июля по 1 августа 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены ...27.01.2022 На Среднем Урале продолжает дорожать капуста
С 14 по 21 января 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежую белокочанную капусту (на ...12.08.2021 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали консервы для детского питания
Со 2 по 9 августа 2021 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на консервы для детского питания. ...