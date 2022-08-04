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На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала свекла

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2024. С 12 по 19 февраля 2024 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свеклу (на 7,99%, до 41,3 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.

За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на полукопченую и варено-копченую колбасу (на 2,64%, до 666,89 руб. за кг), капусту (на 2,38%, до 37,17 руб. за кг), свежие огурцы (на 1,99%, до 280,75 руб. за кг), морковь (на 1,47%, до 46,97 руб. за кг) и фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 1,47%, до 504,04 руб. за кг).

Заметнее всего за неделю снизились цены на картофель (на 2,71%, до 24,17 руб. за кг), куриные яйца (на 1,49%, до 118,52 руб. за десяток), а также на байховый черный чай (на 1,4%, до 1 тыс. 265,8 руб. за кг).
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