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На Среднем Урале продолжают дорожать куриные яйца

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2023. С 27 ноября по 4 декабря в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...

На Среднем Урале продолжают дорожать куриные яйца

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. С 20 по 27 ноября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...

На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие помидоры и рис

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. Со 2 по 9 октября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...

На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожал картофель

С 20 по 27 мая 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель (на 8,77%, до 66,25 руб. ...

На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожал картофель

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2022. С 20 по 27 мая 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...