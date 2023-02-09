На Среднем Урале картофель за неделю подорожал на 17%

С 26 июня по 3 июля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель (на 17,42%, до 46,87 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.



За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на морковь (на 6,91%, до 66,63 руб. за кг), макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (на 3,33%, до 115,36 руб. за кг), яблоки (на 3,01%, до 128,93 руб. за кг), капусту (на 2,68%, до 57,41 руб. за кг), куриные яйца (на 1,96%, до 74,42 руб. за десяток), а также на сосиски и сардельки (на 1,72%, до 524,26 руб. за кг).



Заметнее всего за неделю снизились цены на свежие огурцы (на 7,32%, до 104,65 руб. за кг), печенье (на 3,56%, до 236,6 руб. за кг), свежие помидоры (на 2,68%, до 118,74 руб. за кг), а также на фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 2,03%, до 496,22 руб. за кг).