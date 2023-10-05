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Вчера, 16:06

Более 60% россиян ощутили быстрый рост цен

УрБК, Москва, 06.10.2023. Быстрый рост цен в стране ощутил 61% россиян, следует из опроса фонда «Общественное мнение». Исследование проводилось в период с 29 сентября по 1 октября 2023 года.

Такой результат признан рекордным. Ранее число граждан, ощущавших быстрый рост цен, не превышало 60%. Почти половина граждан назвали в числе самых подорожавших товаров бензин (47%), а также мясо и птицу (49%).

Быстрого роста цен не ощутили 22% респондентов. Еще 4% граждан отметили замедление темпа роста цен.

Стоит отметить, что, по данным Свердловскстата, на Среднем Урале с 25 сентября по 2 октября значительнее всего выросли цены на свежие помидоры (на 10,09%, до 145,46 руб. за кг).

Кроме того, выросли цены на бананы (на 5,35%, до 146,33 руб. за кг), макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (на 3,27%, до 118,4 руб. за кг), мясные консервы для детского питания (на 1,98%, до 1 тыс. 043,89 руб. за кг), фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 1,95%, до 482,18 руб. за кг), а также на куриные яйца (на 1,46%, до 81,33 руб. за десяток).
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