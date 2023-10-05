Более 60% россиян ощутили быстрый рост цен

Материалы по теме

На Среднем Урале продолжают дорожать свежие помидоры

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. С 25 сентября по 2 октября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...

На Среднем Урале картофель за неделю подорожал на 17%

С 26 июня по 3 июля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель (на 17,42%, до 46,87 руб. за ...

На Среднем Урале картофель за неделю подорожал на 17%

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. С 26 июня по 3 июля в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель ...

На Среднем Урале огурцы за неделю подорожали почти на 20%

С 18 по 25 октября 2021 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 19,91%, до ...

На Среднем Урале огурцы за неделю подорожали почти на 20%

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2021. С 18 по 25 октября 2021 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...