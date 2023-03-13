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Вчера, 09:41

На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала морковь

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. С 6 по 13 марта в Свердловской области значительнее всего выросли цены на морковь (на 7,05%, до 43,49 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.

За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на гречневую крупу (на 3,49%, до 109,89 руб. за кг), репчатый лук (на 3,44%, до 61,21 руб. за кг), свежие помидоры (на 3,27%, до 227,75 руб. за кг), а также на вермишель (на 1,1%, до 133,16 руб. за кг).

Заметнее всего за неделю снизились цены на свежие огурцы (на 9,2%, до 180,4 руб. за кг), картофель (на 5,14%, до 30,49 руб. за кг), шлифованный рис (на 2,37%, до 126,22 руб. за кг), сметану (на 2,25%, до 281,6 руб. за кг), макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (на 2,24%, до 116,64 руб. за кг), а также на яблоки (на 2,07%, до 109,03 руб. за кг).

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