Совет ЕЭК обнулил таможенную пошлину на ввоз куриных яиц в Россию в 2024 году

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За период с 5 по 11 декабря 2023 года средняя стоимость куриных яиц в России выросла на 4,6%. Об этом сообщает Росстат. ...

Куриные яйца в РФ с конца прошлого года подорожали на 46%

УрБК, Москва, 14.12.2023. За период с 5 по 11 декабря 2023 года средняя стоимость куриных яиц в России выросла на 4,6%. ...

Минсельхоз рассчитывает на стабилизацию цен на куриные яйца в течение месяца

УрБК, Москва, 13.12.2023. В ближайший месяц цены на куриные яйца в России стабилизируются за счет поставок из ...

Правительство РФ поддержало отмену импортных пошлин на куриные яйца

УрБК, Москва, 13.12.2023. Правительство РФ концептуально одобрило предложение отменить пошлины на ввоз в страну куриных ...

Генпрокуратура начала всероссийскую проверку по факту скачка цен на куриные яйца

УрБК, Москва, 07.12.2023. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов дал поручение прокурорам всех регионов России провести ...