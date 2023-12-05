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Генпрокуратура начала всероссийскую проверку по факту скачка цен на куриные яйца

УрБК, Москва, 07.12.2023. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов дал поручение прокурорам всех регионов России провести проверки деятельности производителей и продавцов куриных яиц. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Прокурорам субъектов Российской Федерации поручено во взаимодействии с антимонопольными и иными уполномоченными органами осуществить надзорные проверки деятельности производителей куриных яиц и розничных продавцов этих товаров. По итогам проверок по всем выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры реагирования для защиты прав граждан от необоснованного роста цен», — указано в сообщении.

Поручение И. Краснова стало итогом заседания межведомственной экспертной группы по противодействию картелям, которое прошло в Генпрокуратуре. Помимо представителей надзорного ведомства, в нем приняли участие члены Минпромторга, Минсельхоза, ФАС, Российского птицеводческого союза и Ассоциации компаний розничной торговли.

Участники обсудили вопросы динамики стоимости куриных яиц и проводящуюся работу по сдерживанию цен на них. «Средняя розничная цена данного товара за год увеличилась более чем на 40%», — резюмировали в Генпрокуратуре.

Куриные яйца и мясо кур продолжают дорожать. К примеру, с 27 ноября по 4 декабря в Свердловской области цены на куриные яйца выросли на 2,93%, до 104,26 руб. за десяток. Как ранее писал УрБК, свердловский и челябинский губернаторы предложили решения, чтобы урегулировать цены на этот товар.

Кроме того, Минсельхоз РФ рассматривает вариант отмены импортных пошлин в отношении некоторых видов мяса кур и куриных яиц, а ФАС предложила правительству РФ ввести в 2024 году санкции против компаний, которые повысили цены на какой-либо товар до 30% и более в течение 60 дней.
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