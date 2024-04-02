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ФАС напомнила о запрете на повышение стоимости куриных яиц перед Пасхой

УрБК, Москва, 18.04.2024. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) напомнила участникам рынка куриных яиц о том, что цены на социально значимые продукты (в том числе и куриные яйца) необходимо сдерживать. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Учитывая возможное увеличение спроса на куриные яйца в связи с предстоящим праздником Пасхи, ФАС России обращает внимание участников рынка на необходимость сдерживания цен на социально значимые продукты в интересах потребителей и соблюдения принципов ответственного ценообразования», — говорится в сообщении.

Результаты мониторинга ФАС показали, что в I квартале 2024 года наметилась тенденция к снижению оптово-отпускных цен на этот продукт. В случае снижения цен на куриные яйца ведомство рекомендовало производителям и ритейл-сетям транслировать это потребителям.

В течение 2023 года куриные яйца подорожали на 46,18%. Надзорные ведомства проводили проверки по этому поводу.

Ранее УрБК писал о том, что ФАС начала проверки в федеральных торговых сетях «Перекресток», «Магнит», «Дикси», «Пятерочка», «Лента», «О’Кей», «Метро», «Ашан» и других на предмет заключения антиконкурентных соглашений между ритейлерами, которые могли привести к росту стоимости куриных яиц.
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