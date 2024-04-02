ФАС напомнила о запрете на повышение стоимости куриных яиц перед Пасхой

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверки в федеральных торговых сетях «Перекресток», «Магнит», ...

ФАС проверяет цены на куриные яйца у российских ритейлеров

УрБК, Москва, 02.04.2024. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверки в федеральных торговых сетях ...

ФАС проверяет цены на куриные яйца у российских ритейлеров

Куриные яйца в России подорожали на 4% с 19 по 25 декабря

УрБК, Москва, 28.12.2023. В период с 19 по 25 декабря куриные яйца в России подорожали в среднем на 4%. Такие данные ...