ФАС напомнила о запрете на повышение стоимости куриных яиц перед Пасхой

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверки в федеральных торговых сетях «Перекресток», «Магнит», ...02.04.2024 ФАС проверяет цены на куриные яйца у российских ритейлеров
УрБК, Москва, 02.04.2024. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверки в федеральных торговых сетях ...28.12.2023 Куриные яйца в России подорожали на 4% с 19 по 25 декабря
УрБК, Москва, 28.12.2023. В период с 19 по 25 декабря куриные яйца в России подорожали в среднем на 4%. Такие данные ...05.12.2023 Свердловские власти договорились с ритейлерами о введении минимальных наценок на куриные яйца
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. Правительство Свердловской области достигло договоренности с ритейл-сетями о введении ...14.11.2023 ФАС проверит в регионах ценообразование на куриные яйца
УрБК, Москва, 14.11.2023. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит ценообразование на куриные яйца в ...