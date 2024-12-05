ФАС предупредила продавцов о недопустимости необоснованного повышения цен на продовольственные товары перед Пасхой

УрБК, Москва, 05.12.2024. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила торговые сети о недопустимости ...28.10.2024 За год цена на сливочное масло в Свердловской области выросла на 35%
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2024. В сентябре 2024 года цена на сливочное масло на Среднем Урале выросла на 35% по ...28.10.2024 За год цена на сливочное масло в Свердловской области выросла на 35%
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2024. В сентябре 2024 года цена на сливочное масло на Среднем Урале выросла на 35% по ...16.11.2021 На Среднем Урале цены на картофель за месяц выросли на 15%
Цены на товары и услуги в Свердловской области в октябре 2021 выросли на 1,3% по сравнению с сентябрем этого же года, в ...15.08.2019 На Среднем Урале цены на продовольственные товары растут на 0,3% быстрее, чем в среднем по России
В Свердловской области цены на продовольственные товары растут на 0,3% быстрее, чем в среднем по России, сообщил ...