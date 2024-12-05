ФАС предупредила продавцов о недопустимости необоснованного повышения цен на продовольственные товары перед Пасхой

ФАС предупредила сети о недопустимости завышения цен перед новогодними праздниками

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2024. В сентябре 2024 года цена на сливочное масло на Среднем Урале выросла на 35% по ...

За год цена на сливочное масло в Свердловской области выросла на 35%

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2024. В сентябре 2024 года цена на сливочное масло на Среднем Урале выросла на 35% по ...

За год цена на сливочное масло в Свердловской области выросла на 35%

Цены на товары и услуги в Свердловской области в октябре 2021 выросли на 1,3% по сравнению с сентябрем этого же года, в ...

На Среднем Урале цены на картофель за месяц выросли на 15%

На Среднем Урале цены на продовольственные товары растут на 0,3% быстрее, чем в среднем по России

В Свердловской области цены на продовольственные товары растут на 0,3% быстрее, чем в среднем по России, сообщил ...