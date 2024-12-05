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ФАС предупредила продавцов о недопустимости необоснованного повышения цен на продовольственные товары перед Пасхой

УрБК, Москва, 07.04.2025. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупредила продавцов о недопустимости необоснованного повышения цен на продовольственные товары перед праздником Пасхи. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на официальный сайт антимонопольной службы.

Речь идет о товарах, пользующихся повышенным спросом перед Пасхой, включая яйца, кондитерские изделия и сливочное масло. В случае нарушений ФАС пообещала принять меры реагирования, а также порекомендовала снизить цены для потребителей в случае их снижения у поставщиков.

Отметим, что перед Масленицей, по данным Росстата, стоимость ингредиентов для приготовления блинов выросла в среднем на 14,2% в годовом отношении, со 111,1 до 127,1 руб. Больше всего подорожало сливочное масло (+38% год к году). Понижение показали только цены на яйца (-10%).
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