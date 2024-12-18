Аналитики подсчитали стоимость ингредиентов для приготовления блинов в Свердловской области

УрБК, Москва, 18.12.2024. Стоимость ингредиентов для салата селедка под шубой за год увеличилась на 11%. Об этом пишет ...

Стоимость ингредиентов для салата селедка под шубой за год увеличилась на 11%

В России за неделю розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 выросли в среднем на 10 и 8 копеек

УрБК, Москва, 06.10.2014. Розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 с 29 сентября по 3 октября в среднем по России выросли ...