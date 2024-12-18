Аналитики подсчитали стоимость ингредиентов для приготовления блинов в Свердловской области

УрБК, Москва, 18.12.2024. Стоимость ингредиентов для салата селедка под шубой за год увеличилась на 11%. Об этом пишет ...06.10.2014 В России за неделю розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 выросли в среднем на 10 и 8 копеек
УрБК, Москва, 06.10.2014. Розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 с 29 сентября по 3 октября в среднем по России выросли ...22.09.2014 За неделю цены на бензин Аи-92 в УрФО выросли до 31 руб. 26 коп.
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2014. Розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 с 15 по 19 сентября в среднем по России выросли ...08.09.2014 За неделю бензин в России подорожал на 5-6 копеек
УрБК, Москва, 08.09.2014. Розничные цены на бензин АИ-92 и АИ-95 с 1 по 5 сентября в среднем по России выросли на 5 и ...26.02.2014 ООО КБ «Кольцо Урала»: цены на продукты питания растут темпами, опережающими официальную инфляцию
УрБК, Екатеринбург, 26.02.2014. Празднование масленицы в текущем году обойдется россиянам в среднем в 481 рубль. Для ...