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Вчера, 14:57

Аналитики подсчитали стоимость ингредиентов для приготовления блинов в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2025. Индекс блинов в Свердловской области составил 114,32 руб. Такова в нынешнем году стоимость набора ингредиентов для приготовления 40 штук блинов — главного блюда на Масленицу. В среднем россиянам празднование обойдется в 119,38 руб., что на 4,4% больше, чем на прошлую Масленицу. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования Центра стратегических разработок (ЦСР) и Сысоев FM.

Набор ингредиентов, для которого рассчитывалась стоимость, следующий: мука пшеничная 280 г (средняя цена 15,25 руб.), молоко 500 мл (46,34 руб.), яйца 4 шт. (46,47 руб.), сахар-песок 70 г (5,19 руб.), соль 5 г (0,11 руб.), масло растительное 40 мл (6,02 руб.), вода 500 мл (кипяток) (в общей стоимости не учитывается). Средняя цена одного блина — 2,98 руб.

Меньше всего ингредиенты стоят в Мордовии (97,6 руб.), а больше всего — на Чукотке (237,29 руб.) Если смотреть по федеральным округам, то дешевле всего приготовление праздничного блюда обойдется в Приволжском федеральном округе (104,89 руб.), а дороже всего — в Дальневосточном федеральном округе (157,49 руб.). В Уральском федеральном округе стоимость составила 120,18 руб.

Отметим, что рост цен на «блинный набор» в среднем по России отстает от инфляции. В нынешнем году на среднюю зарплату по стране можно напечь около 41 тыс. блинов, что на 12% больше, чем в прошлом году.
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