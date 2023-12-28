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Вчера, 15:02

ФАС проверяет цены на куриные яйца у российских ритейлеров

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверки в федеральных торговых сетях «Перекресток», «Магнит», «Дикси», «Пятерочка», «Лента», «О’Кей», «Метро», «Ашан» и других на предмет заключения антиконкурентных соглашений между ритейлерами, которые могли привести к росту стоимости куриных яиц и других социально значимых товаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Проверяются цены на куриные яйца при закупках по долгосрочным договорам и на тендерах, информация об объемах закупки и реализации. Выводы о наличии либо отсутствии в действиях проверяемых лиц признаков нарушения антимонопольного законодательства будут сделаны ведомством по итогам проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной информации», — говорится в сообщении ФАС.

Также служба напомнила ритейлерам, что «вне зависимости от рыночной ситуации участники всей товаропроводящей цепочки должны придерживаться ответственного, социально ориентированного поведения и не допускать необоснованного повышения цен на товары».

Ранее УрБК писал о том, что с декабря 2022 по декабрь 2023 года куриные яйца в стране подорожали на 46,18%. По данному факту Генпрокуратура и ФАС провели всероссийские проверки. Также ФАС предложила запретить в 2024 году резко поднимать цены на продукты.
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