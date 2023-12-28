ФАС проверяет цены на куриные яйца у российских ритейлеров

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УрБК, Москва, 02.04.2024. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверки в федеральных торговых сетях ...

На Среднем Урале куриные яйца за неделю подорожали на 5,5%

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2023. С 18 по 25 декабря в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...

Куриные яйца в России подорожали на 4% с 19 по 25 декабря

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ФАС проверит в регионах ценообразование на куриные яйца

УрБК, Москва, 14.11.2023. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит ценообразование на куриные яйца в ...