ФАС проверяет цены на куриные яйца у российских ритейлеров

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На Среднем Урале куриные яйца за неделю подорожали на 5,5%

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Куриные яйца в России подорожали на 4% с 19 по 25 декабря

УрБК, Москва, 28.12.2023. В период с 19 по 25 декабря куриные яйца в России подорожали в среднем на 4%. Такие данные ...

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ФАС проверит в регионах ценообразование на куриные яйца

УрБК, Москва, 14.11.2023. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит ценообразование на куриные яйца в ...