ФАС проверяет цены на куриные яйца у российских ритейлеров

УрБК, Москва, 18.01.2024. В период с 10 по 15 января куриные яйца подешевели на 0,2%, куриное мясо — на 0,9%. Об этом ...28.12.2023 На Среднем Урале куриные яйца за неделю подорожали на 5,5%
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2023. С 18 по 25 декабря в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...28.12.2023 Куриные яйца в России подорожали на 4% с 19 по 25 декабря
УрБК, Москва, 28.12.2023. В период с 19 по 25 декабря куриные яйца в России подорожали в среднем на 4%. Такие данные ...22.12.2023 Повышение цен на куриные яйца отметили 79% россиян
УрБК, Москва, 22.12.2023. Подорожание куриных яиц на прилавках магазинов отметили 79% россиян, принявших участие в ...14.11.2023 ФАС проверит в регионах ценообразование на куриные яйца
УрБК, Москва, 14.11.2023. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит ценообразование на куриные яйца в ...